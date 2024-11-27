Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По требованию омской прокуратуры в Большеречье на трех улицах обновят дороги

Речь идет об участках улиц Трудовая, Магистральная и Майская.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура в ходе проверки обнаружила три небезопасных участка дороги в рабочем поселке Большеречье. В администрации не спешили устранять нарушения, тогда ведомство обратилось в суд.

Нарушения законодательства о безопасности дорожного движения были обнаружены на участках дорог на улицах Трудовая, Магистральная, а также на Майской.

В ведомстве отметили, что выявленные нарушения представляют собой опасность для пешеходов и иных участников дорожного движения.

Местная администрация не устранила нарушения в срок. Ведомство обратилось в суд с иском о понуждении чиновников привести в порядок указанные участки дорог.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.