По требованию омской прокуратуры в Большеречье на трех улицах обновят дороги

Омская прокуратура в ходе проверки обнаружила три небезопасных участка дороги в рабочем поселке Большеречье. В администрации не спешили устранять нарушения, тогда ведомство обратилось в суд.
Нарушения законодательства о безопасности дорожного движения были обнаружены на участках дорог на улицах Трудовая, Магистральная, а также на Майской.
В ведомстве отметили, что выявленные нарушения представляют собой опасность для пешеходов и иных участников дорожного движения.
Местная администрация не устранила нарушения в срок. Ведомство обратилось в суд с иском о понуждении чиновников привести в порядок указанные участки дорог.
Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.