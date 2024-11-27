Эксперт Наумов: санкции в отношении ученых РФ замедлят развитие мировой науки

«На мой взгляд, эти решения являются откровенно глупыми. Уверен, введенные ограничения замедлят темпы развития фундаментальной и прикладной науки на многие годы, причем не только и не столько у нас в стране, сколько в мире в целом. С другой стороны, любой кризис открывает новые возможности для развития, пусть даже и в сложных условиях. Нам больше нужно рассчитывать на свои силы, задумываться о локализации научных проектов и технологий, развитии реального сектора экономики с привлечением ведущих научных школ», — отметил Наумов в разговоре с корреспондентом ТАСС.