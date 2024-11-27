Эксперт Наумов: санкции в отношении ученых РФ замедлят развитие мировой науки

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Ограничения, введенные в отношении российских ученых, замедлят на годы развитие науки в мире в целом, сказал ТАСС на полях IV Конгресса молодых ученых руководитель Троицкого обособленного подразделения ФИАН им. П. Н. Лебедева, заведующий кафедрой Московского педагогического государственного университета (МПГУ), вице-президент Международной комиссии по оптике (ICO) Андрей Наумов.
Он указал на то, что введенные в последние годы ограничения включают остановку сотрудничества с россиянами в рамках международных проектов, в том числе на Большом адронном коллайдере, а также запрет на публикацию результатов исследований представителей РФ в некоторых зарубежных журналах. Обмен научными данными, способствующий развитию новых решений и технологий по всему миру, также затруднен, считает ученый.
«На мой взгляд, эти решения являются откровенно глупыми. Уверен, введенные ограничения замедлят темпы развития фундаментальной и прикладной науки на многие годы, причем не только и не столько у нас в стране, сколько в мире в целом. С другой стороны, любой кризис открывает новые возможности для развития, пусть даже и в сложных условиях. Нам больше нужно рассчитывать на свои силы, задумываться о локализации научных проектов и технологий, развитии реального сектора экономики с привлечением ведущих научных школ», — отметил Наумов в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Исследователь указал на проект «Наша лаба» в качестве примера того, как возможности отечественных производителей могут реализовываться в научном приборостроении, а также разработке ПО и развитии материаловедения. При этом он отметил, что на фоне санкционного давления на Россию «в мире представлены и конструктивно настроенные силы», что подтверждает присутствие РФ в руководстве Международной комиссии по оптике — неправительственной организации, выступающей важной площадкой для взаимодействия ученых, специализирующихся на исследованиях в оптике и фотонике. Конгресс ICO состоялся в октябре в ЮАР при участии россиян.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.