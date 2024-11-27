Неустойчивая погода сохранится на всей территории Хабаровского края

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, на основе анализа данных, предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Это может быть связано с отключением источников энергоснабжения из-за перехлёста и обрыва проводов, а также отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закреплённых и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств.