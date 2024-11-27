Неустойчивая погода сохранится на всей территории Хабаровского края

По информации синоптиков, с 28 по 30 ноября 2024 года на всей территории края будет сохраняться неустойчивая погода, обусловленная осадками в виде снега, местами сильными. Также ожидается усиление ветра, местами на побережье Охотского моря порывами до 17−22 м/с. На дорогах снежный накат и гололедные явления, сообщает ИА AmurMedia.
Наиболее неблагоприятную обстановку метеорологи прогнозируют на территории северных районов края (Николаевский, Ульчский, им. П. Осипенко, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы).
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, на основе анализа данных, предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Это может быть связано с отключением источников энергоснабжения из-за перехлёста и обрыва проводов, а также отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закреплённых и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств.
Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений в работе всех видов транспорта.