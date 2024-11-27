В Новосибирске ищут автора шуток на зарплату в 60 тысяч рублей

Эксперты также рассказали, какие еще необычные вакансии открыли в Новосибирской области в ноябре. Это, например, заливщик льда. Опыт такому сотруднику не нужен. Требуется от него заливать лед на катке, поддерживать его хорошее состояние: контролировать толщину льда, устранять сколы, порезы, убирать снег с поверхности. Такому работнику готовы платить 45 тысяч рублей в месяц, а еще ему предоставят скидку на посещение спортобъектов в Кольцово.