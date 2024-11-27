В Новосибирске ищут автора шуток на зарплату в 60 тысяч рублей

В Новосибирске продакшн-студия ищет автора шуток. Платить такому специалисту готовы от 50 до 60 тысяч рублей, сообщает портал hh.ru.
— Копирайтеру предстоит придумывать остроумный закадровый текст для видеороликов и подбирать соответствующие контексту англо- и русскоязычные мемы. От кандидата требуется знания тенденций и трендов видеоиндустрии и наличие опыта написания развлекательных текстов, — уточнили специалисты.
Эксперты также рассказали, какие еще необычные вакансии открыли в Новосибирской области в ноябре. Это, например, заливщик льда. Опыт такому сотруднику не нужен. Требуется от него заливать лед на катке, поддерживать его хорошее состояние: контролировать толщину льда, устранять сколы, порезы, убирать снег с поверхности. Такому работнику готовы платить 45 тысяч рублей в месяц, а еще ему предоставят скидку на посещение спортобъектов в Кольцово.
Также в Новосибирской области ищут управляющего джус-барами. Такому специалисту нужно контролировать работу заведений, которые изготавливают свежевыжатые соки, также надо нанимать, обучать сотрудников, координировать их работу. Кроме того, управляющий должен работать с документацией и поставщиками. На эту должность ищут человека с опытом, зарплату обещают платить до 100 тысяч рублей на руки.