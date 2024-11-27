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Прокуратура в Приморье разберётся с выброшенным волнами на берег судном

Инцидент произошёл в штормовую ночь на 27 ноября в бухте Опричник.

Источник: Вести-Приморье

Находкинская транспортная прокуратура начала разбираться в обстоятельствах происшествия с морским судном РС-300, которое оказалось на камнях в бухте Опричник возле поселка Каменка.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября, когда неблагоприятная погода сыграла злую шутку: рыболовецкое судно «Белокорец», стоявшее без экипажа на длительном отстое, стихия сместила мощными волнами и посадила на мель.

Telegram-канал прокуратуры уточнил, что происшествие обошлось без пострадавших. Уже начались работы по ликвидации последствий, которые организовали капитан порта и судовладелец. Судно находится под контролем владельцев, чтобы избежать дальнейших проблем.

Теперь прокуратура проверяет, насколько соблюдались правила безопасной эксплуатации морского транспорта. Особое внимание уделяется тому, как обеспечивался отстой судна в таких условиях. Вопросы к владельцам и ответственным лицам остаются пока открытыми.

Прокуратура