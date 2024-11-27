Гимназист из Екатеринбурга на спор пришел в женской сорочке на госэкзамен

По данным подписчика telegram-канала «Безумный Екб», который опубликовал фотографии, в таком виде парень пришел на Общий государственный экзамен весной-летом 2024 года.
Подписчик утверждал, что молодой человек — ученик гимназии № 5 — ведет маргинальный образ жизни, который транслирует в свой telegram-канал. По его словам, парень пьет алкоголь с отцом, ищет электронные сигареты по помойкам и курит их, а также оскорбляет чувства верующих в религиозном чате.
Скандальную новость прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там считают, что значимость инцидента, произошедшего 6 июня 2024 года, слегка преувеличена.
— Учащийся [на данный момент, — Прим. ред.] десятого класса гимназии № 5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Он переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея № 173, где проходил экзамен, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.
При этом из кабинета для хранения вещей парень не выходил. Судя по всему, засняли молодого человека в вызывающем наряде именно там. После того, как классный руководитель сделал замечание школьнику, тот сразу переоделся в обычную одежду.
— В этот же день были проведены администрацией профилактические беседы со школьником и его родителями, — добавили в мэрии. — Мальчик учится в школе с первого класса и ранее ни в каких нарушениях дисциплины замечен не был.
Сообщается, что он живет в полной, благополучной семье и не имеет проблем с одноклассниками. В «Объясняем.рф» добавили, что юный екатеринбуржец не был замечен за курением или поведением, противоречащим нормам. Во время экзамена он был в обычной мужской одежде.
— Экстремистских проявлений нет, — отметили в информационном проекте правительства России.