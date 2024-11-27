Гимназист из Екатеринбурга на спор пришел в женской сорочке на госэкзамен

Сообщается, что он живет в полной, благополучной семье и не имеет проблем с одноклассниками. В «Объясняем.рф» добавили, что юный екатеринбуржец не был замечен за курением или поведением, противоречащим нормам. Во время экзамена он был в обычной мужской одежде.