Жители Иркутска могут бесплатно сдать анализы на ВИЧ 1 декабря

— Мобильные лаборатории центра СПИД будут работать 1 декабря. Возле магазина «Удача» (мкр-н Топкинский, 39) и ТЦ «Снегирь» (мкр-н Университетский, 1б) с 9:00 до 12:00. С 12:30 до 15:30 — рядом с ТЦ «Торгсервис» (ул. Зимняя, 1) и ТРЦ «Юбилейный» (мкр-н Юбилейный, 19/1), — уточнили в администрации.