Жители Иркутска могут бесплатно сдать анализы на ВИЧ 1 декабря

Неделя борьбы со СПИДом стартовала в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в областном центре можно будет сдать бесплатный и анонимный анализ на ВИЧ-инфекцию.
— Мобильные лаборатории центра СПИД будут работать 1 декабря. Возле магазина «Удача» (мкр-н Топкинский, 39) и ТЦ «Снегирь» (мкр-н Университетский, 1б) с 9:00 до 12:00. С 12:30 до 15:30 — рядом с ТЦ «Торгсервис» (ул. Зимняя, 1) и ТРЦ «Юбилейный» (мкр-н Юбилейный, 19/1), — уточнили в администрации.
С 16:00 до 19:00 специалисты будут ждать на площади «Круг желаний» в 130 квартале и у ледокола «Ангара». Результаты тестирования будут готовы через 15 минут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада. В городе ожидается наступление плюсовых температур, снег с дождем, а это приведет к гололедице.