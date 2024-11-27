Создан двухколесный балансирующий робот, который сможет работать ИИ-курьером

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института механики МГУ имени М. В. Ломоносова разработали балансирующего на двух колесах робота, действующего на основе современных алгоритмов управления, который в будущем может использоваться в качестве ИИ-курьера или официанта. Об этом на полях IV Конгресса молодых ученых сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики института Антон Рогачев.
«В отличие от четырехколесных платформ наша разработка требует меньше места для маневрирования, оставаясь устойчивой и способной перемещать грузы весом до 60 кг. В перспективе она может стать основой для создания нового поколения роботов-курьеров, супервайзеров и официантов, использующих алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ)», — уточнил корреспонденту ТАСС Рогачев.
Говоря о скорости, которую может развивать платформа, ученый указал на то, что она будет ограничена алгоритмами и в перспективе может достигать 20−25 км/ч. Разработчик также отметил важность создания безопасных условий использования таких роботов.
«Устойчивость — ключевой параметр таких систем: роботы не должны падать, когда они наталкиваются на препятствие или их кто-то толкает. В наших экспериментах мы пытаемся создать такие ситуации, используя тяжелые предметы. На данный момент результаты говорят о хорошем уровне устойчивости. Сейчас мы тестируем различные сенсоры и алгоритмы, а также занимаемся оформлением технической документации», — уточнил исследователь.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.