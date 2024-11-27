Жители Челнов жалуются на странных попрошаек на автомобиле

«В то же время есть такое понятие, как водительская солидарность. Поэтому гражданин, оценив обстановку, сам должен решить, что делать: поехать дальше или остановиться и помочь. При этом ни в коем случае не стоит забывать про элементарные меры безопасности. Если есть малейшие сомнения, лучше не рисковать», — подчеркнули в УМВД. И рекомендовали челнинцам не только жаловаться в социальных сетях, но и обращаться к правоохранителям.