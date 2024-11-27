16-летнего белорусского подростка избили в Польше

В польском Белостоке «вызвали на поединок» и до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси, пишет БелТА, ссылаясь на сообщения СМИ.
Информируют, что инцидент произошел 25 ноября около 16.00.
Сообщается, что нападавших было трое. Двое из них — несовершеннолетние.
Избитого подростка доставили в больницу. В эпикризе зафиксирована кратковременная потеря сознания. Отец мальчика подал заявление в полицию.
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