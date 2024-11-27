Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летнего белорусского подростка избили в Польше

В Польше избили 16-летнего подростка из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В польском Белостоке «вызвали на поединок» и до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси, пишет БелТА, ссылаясь на сообщения СМИ.

Информируют, что инцидент произошел 25 ноября около 16.00.

Сообщается, что нападавших было трое. Двое из них — несовершеннолетние.

Избитого подростка доставили в больницу. В эпикризе зафиксирована кратковременная потеря сознания. Отец мальчика подал заявление в полицию.

Также мы рассказали, что Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».

Прочитайте, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.

А еще что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.