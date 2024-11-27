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Из Беларуси хотят запустить прямые авиарейсы в Пакистан

Между Беларусью и Пакистаном могут быть открыты прямые авиарейсы. О работе в этом направлении рассказал на встрече с министром транспорта и коммуникаций Беларуси его пакистанский коллега Абдул Алим Хан, сообщает The News International.

Источник: РИА "Новости"

Запуск авиарейса поможет укрепить торговые отношения двух стран и связи регионов, считает Абдул Алим Хан.

По его словам, открытие авиарейса из Беларуси рассматривается наравне с созданием транспортных коридоров в Китай, Афганистан, Центральную Азию. При этом Беларусь для Пакистана считается ключевым инвестиционным партнером, таким же как Азербайджан и Турция.

По словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича, запуск прямых рейсов между Беларусью и Пакистаном играет ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

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