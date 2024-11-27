Из Беларуси хотят запустить прямые авиарейсы в Пакистан

Запуск авиарейса поможет укрепить торговые отношения двух стран и связи регионов, считает Абдул Алим Хан.
По его словам, открытие авиарейса из Беларуси рассматривается наравне с созданием транспортных коридоров в Китай, Афганистан, Центральную Азию. При этом Беларусь для Пакистана считается ключевым инвестиционным партнером, таким же как Азербайджан и Турция.
По словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича, запуск прямых рейсов между Беларусью и Пакистаном играет ключевую роль в укреплении двусторонних связей.