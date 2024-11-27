Старую тактильную плитку меняют на Хабаровской во Владивостоке

Во Владивостоке продолжают приводить в порядок тактильную плитку, установленную в разных районах города для удобства передвижения людей с ограниченным зрением. Сейчас работы проводятся на улице Хабаровская. Всего же в этом году планируется заменить около 3000 указателей.
Новую тактильную плитку на Хабаровской монтируют специалисты компании-подрядчика. Ее устанавливают взамен старой, которая пришла в негодность. Тактильные указатели монтируют в местах сопряжения с проезжей частью и препятствиями.
Как отмечают специалисты городского управления дорог, недавно замена плитки завершилась на Адмирала Кузнецова и Спиридонова. В планах также обновить плитку на отдельных участках улицы Прапорщика Комарова, Русской и некоторых других территориях.
Стоит отметить, что сейчас во Владивостоке меняют плитку, установленную в прошлые годы. Часть пришла в негодность по естественным причинам, другая — из-за ненадлежащего качества. При этом «тактилку», установленную ранее подрядчиками, которая оказалась не износостойкая, меняют по гарантии. А плиты с естественным износом в плановом порядке приводят в порядок специалисты городской администрации.
Стоит отметить, что в прошлом году в дальневосточной столице заменили почти 1700 указателей. В 2022 году мэрия ужесточила требования к качеству тактильных указателей, устанавливаемых на улицах города. Теперь при ремонте дорог и других объектов используются более прочные и долговечные материалы.