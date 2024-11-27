Старую тактильную плитку меняют на Хабаровской во Владивостоке

Стоит отметить, что сейчас во Владивостоке меняют плитку, установленную в прошлые годы. Часть пришла в негодность по естественным причинам, другая — из-за ненадлежащего качества. При этом «тактилку», установленную ранее подрядчиками, которая оказалась не износостойкая, меняют по гарантии. А плиты с естественным износом в плановом порядке приводят в порядок специалисты городской администрации.