Кевин Паркер из Tame Impala изобрел музыкальный инструмент Orchid

«Когда ты пишешь песню, инструмент — это проводник между тем, что у тебя на уме, и тем, что ты слышишь. Orchid помогает тебе выразить то, что ты слышишь, или найти идею, которую ты искал», — поделился Паркер. Известно, что изобретение доступно для любителей музыки без каких-либо теоретических знаний.