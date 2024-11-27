Кевин Паркер из Tame Impala изобрел музыкальный инструмент Orchid

Инди-артист Кевин Паркер, известный по проекту Tame Impala, создал электронный музыкальный инструмент для генерации аккордов, который назвал Orchid («Орхидея»). Исполнитель разрабатывал устройство более десяти лет.
Инструмент имеет 13 клавиш, возможности голосового управления, встроенные динамики, MIDI-порт и перезаряжаемую батарею. В Orchid три синтезатора: полифонический аналоговый, FM-синтезатор для модуляций и «эмуляция винтажного язычкового фортепиано», созданного на основе электронного пианино из 1960-х годов с механическими шумовыми семплами.
«Когда ты пишешь песню, инструмент — это проводник между тем, что у тебя на уме, и тем, что ты слышишь. Orchid помогает тебе выразить то, что ты слышишь, или найти идею, которую ты искал», — поделился Паркер. Известно, что изобретение доступно для любителей музыки без каких-либо теоретических знаний.
Конструкция будет выпущена компанией Parker’s Telepathic Instruments. Первая партия выйдет уже в декабре по цене 549 долларов (около 58 тысяч рублей).
В январе Tame Impala появились в треке французского хаус-дуэта Justice One Night/All Night.