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Еще один оператор мобильной связи отменил роуминг в Крыму

«Ростелеком» объявил об отмене роуминга в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

«Ростелеком» принял решение об отмене наценки за услуги мобильной связи в Крыму, сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

С 20 ноября 2024 года на территории Республики Крым и города Севастополя услуги связи будут предоставляться в рамках выбранного тарифного плана или оплачиваться по стандартным тарифам.

Стоит отметить, что это уже не первое решение об отмене роуминга в Крыму. Ранее оператор «Т2 Мобайл» уже отменил наценки за мобильную связь в регионе. ПАО «Вымпелком» (Билайн) планирует реализовать изменение с 1 января 2025 года, а «Мегафон» должен выполнить предписание не позднее 28 февраля 2025 года.

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