Еще один оператор мобильной связи отменил роуминг в Крыму

Стоит отметить, что это уже не первое решение об отмене роуминга в Крыму. Ранее оператор «Т2 Мобайл» уже отменил наценки за мобильную связь в регионе. ПАО «Вымпелком» (Билайн) планирует реализовать изменение с 1 января 2025 года, а «Мегафон» должен выполнить предписание не позднее 28 февраля 2025 года.