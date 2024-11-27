Еще один оператор мобильной связи отменил роуминг в Крыму

«Ростелеком» принял решение об отмене наценки за услуги мобильной связи в Крыму, сообщает Федеральная антимонопольная служба России.
С 20 ноября 2024 года на территории Республики Крым и города Севастополя услуги связи будут предоставляться в рамках выбранного тарифного плана или оплачиваться по стандартным тарифам.
Стоит отметить, что это уже не первое решение об отмене роуминга в Крыму. Ранее оператор «Т2 Мобайл» уже отменил наценки за мобильную связь в регионе. ПАО «Вымпелком» (Билайн) планирует реализовать изменение с 1 января 2025 года, а «Мегафон» должен выполнить предписание не позднее 28 февраля 2025 года.