Где послушать джаз в Москве: 6 клубов и один «Дом cилы»

Имя знаменитого саксофониста и по совместительству владельца этого места может быть вам знакомо, даже если вы далеки от джаза. В стенах клуба можно услышать мировых звезд жанра, открыть для себя новые имена, ну и попасть на выступление самого Бутмана и его биг-бэнда. При этом в афише есть шоу с поп-хитами в джазовых аранжировках, музыкой из любимых фильмов. Присмотритесь к этому варианту, если только начинаете знакомство с жанром: вдруг вам будет проще не сразу пойти на концерт именитого артиста, а, например, сначала послушать каверы на Дуа Липу и Бруно Марса.