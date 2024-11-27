Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев со своим сыном от Жанны Фриске сыграл во втором сезоне сериала «Плакса»

Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев со своим сыном от Жанны Фриске Платоном сыграл в новом сезоне сериала «Плакса».
Уроженец Минска Дмитрий Шепелев, как могло показаться многим его поклонникам, в последнее время пропал, что называется с радаров. Шоумен редко появляется на публике, а свои соцсети, прямо говоря, почти забросил: последние посты там датируются началом лета-2024.
Дмитрий, как показалось некоторым, неожиданно исчез из ТВ-эфира, вероятно, причиной тому были съемки. Фото: личная страница Дмитрия Шепелева в соцсети.
Но, судя по всему, такое «затишье» имеет свое вполне себе творческое объяснение: как сообщил российский канал СТС, Дмитрий Шепелеве появится во втором сезоне сериала «Плакса». Это сериал, одним из сценаристов и композиторов которого является солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, поднимает вопросы часто такой непростой школьной жизни. При этом плакса — самая настоящая музыкальная драма, полная музыки, где центральные роли играет дочь Сергея Жуков Ника и 19-летний певец, актер Ваня Дмитренко. Так или иначе, но Дмитрий Шепелев и его сын от Жанны Фриске 11-летний Платон на экране в «Плаксе» тоже появятся.
Платон, кажется, похож сразу и на маму, и на папу. Фото: личная страница Дмитрия Шепелева в соцсети.
«По сюжету Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой “Плакса”, — сообщили на СТС, не раскрывая, что понятно, всех интригующих деталей и подробностей.
Выходит, что соскучившиеся по Дмитрию Шепелеву многочисленные его поклонницы уже очень скоро смогут увидеть своего любимца-шоумена: премьера второго сезона «Плаксы» назначена на понедельник, 9 декабря 2024 года, а, значит, ждать осталось совсем недолго.
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