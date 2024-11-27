Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев со своим сыном от Жанны Фриске сыграл во втором сезоне сериала «Плакса»

Но, судя по всему, такое «затишье» имеет свое вполне себе творческое объяснение: как сообщил российский канал СТС, Дмитрий Шепелеве появится во втором сезоне сериала «Плакса». Это сериал, одним из сценаристов и композиторов которого является солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, поднимает вопросы часто такой непростой школьной жизни. При этом плакса — самая настоящая музыкальная драма, полная музыки, где центральные роли играет дочь Сергея Жуков Ника и 19-летний певец, актер Ваня Дмитренко. Так или иначе, но Дмитрий Шепелев и его сын от Жанны Фриске 11-летний Платон на экране в «Плаксе» тоже появятся.