Отец троих детей из Слюдянки погиб на СВО

В Слюдянке простились с защитником Родины и героем Сергеем Мункуевым. Как сообщил глава города Андрей Должников, бойца не стало в возрасте 33 лет при выполнении поставленной задачи в зоне спецоперации.
— Сергей родился в многодетной семье. Он всегда был человеком чести и мужества. После окончания школы он отслужил в армии, где проявил себя как снайпер. В 2014 году Сергей создал семью с супругой Яной. Они воспитывали пасынка и в дальнейшем радовались рождению сына и дочери. Сергей был заботливым отцом, который сумел привить детям любовь к животным, особенно к лошадям, — написал глава города.
В Слюдянку Сергей вместе со семьей перебрался три года назад и стал заниматься благоустройством города. Сам он уроженец Забайкальского края. Отправиться «за ленточку» военнослужащий решился в июле текущего года. А 5 сентября его не стало. Соблюдая все воинские почести, бойца предали земле на Аллее героев в поселке Талой.