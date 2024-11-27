Отец троих детей из Слюдянки погиб на СВО

— Сергей родился в многодетной семье. Он всегда был человеком чести и мужества. После окончания школы он отслужил в армии, где проявил себя как снайпер. В 2014 году Сергей создал семью с супругой Яной. Они воспитывали пасынка и в дальнейшем радовались рождению сына и дочери. Сергей был заботливым отцом, который сумел привить детям любовь к животным, особенно к лошадям, — написал глава города.