Вспышка новой заразы? В школах вводят карантин из-за пневмонии

Родители встревожены ситуацией с внебольничной пневмонией, которую регистрируют у школьников. В некоторых классах в краевой столице вводят карантин. Что провоцирует это серьёзное заболевание? Как защитить ребёнка? Подробности — в материале perm.aif.ru.
Лёгкие под прицелом
В нескольких регионах России в октябре-ноябре отмечали всплеск заболеваемости внебольничной пневмонией среди детей. К примеру, в соседней Республике Коми из-за неё массово закрывали на карантин учебные учреждения. В региональном минздраве сообщили, что возбудитель пневмонии — микоплазма (род бактерий). Похожая ситуация сложилась в Удмуртии. Из-за внебольничной пневмонии в школах закрывали по несколько параллелей. Беда дошла до Пермского края?
«У меня две дочери школьного возраста. Около двух недель назад обе закашляли. У младшей поднялась температура. Через пару дней наш учитель сообщил, что в её классе карантин по внебольничной пневмонии. Педиатр, которого вызвали на дом, во время осмотра дочери сказал, что на лицо все симптомы микоплазменной пневмонии, которую сейчас регистрируют в Перми очень часто. Диагноз подтвердился. У старшей дочери выявили бронхит. Обеим девочкам назначили антибиотик. Что происходит в Перми? По школам гуляет новая зараза?» — говорит пермячка Наталья.
В департаменте образования администрации Перми подтвердили, что из-за пневмонии в некоторых городских школах действительно вводили карантин. На вопрос о том, связаны ли эти случаи именно с микоплазмой, в мэрии не ответили.
«По ситуации на 19 ноября были закрыты два класса в двух образовательных учреждениях, — рассказали в департаменте. — В лицее № 3 зафиксировали два случая заболевания в одном классе. В школе “Дуплекс” выявили троих заболевших в одном классе».
К концу ноября ситуация изменилась. По данным департамента образования на 25 ноября, из-за заболеваемости пневмонией закрыт был один класс. В администрации пояснили, в каких случаях вводят карантин. По постановлению главного государственного санитарного врача, класс закрывают, если пневмонией заболели хотя бы два ученика. Карантин может продолжаться до 10 календарных дней.
Как защититься?
Что такое внебольничная пневмония? Как дети заболевают?
"Пневмонии бывают внутрибольничными и внебольничными. Первые возникают, когда человек заболевает в стационаре из-за циркулирующей там условно патогенной микрофлоры. Внебольничные пневмонии возникают вне медорганизаций. Человек заражается также как гриппом, корью или коклюшем. Внебольничная пневмония может возникать и как осложнение во время болезни. Возбудителями бывают самые разные вирусы и бактерии, — рассказала профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ имени Е. А. Вагнера, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм. — 70−80% бактериальных внебольничных пневмоний вызывает пневмококк.
Микоплазма также в числе патогенов, которые вызывают это заболевание. Насколько часто именно она становится причиной пневмонии в Пермском крае, сказать сложно. Дело в том, что мониторинг причин внебольничных пневмоний у нас находится на недостаточно высоком уровне. Система требует совершенствования".
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае регистрируется характерный для этого сезона подъём заболеваемости внебольничными пневмониями.
«Это острое заболевание, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей: лихорадкой, кашлем, выделением мокроты, болью в грудной клетке, одышкой. Основным способом передачи является аэрозольный, который реализуется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Источник в большинстве случаев — больной человек. Инкубационный период зависит от вида возбудителя и может достигать десяти дней или трёх недель», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Для профилактики пневмонии специалисты ведомства рекомендуют не переохлаждаться, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний, или пользоваться маской при общении с ними, регулярно проветривать помещения, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле и чихании, чаще мыть руки с мылом, вести здоровый образ жизни.
Что с ОРВИ?
В ноябре Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в Пермском крае. Вводили карантин по этой причине? По данным городского департамента образования, по ситуации на 25 ноября в краевом центре были закрыты на карантин две группы в двух детских садах и 16 классов в восьми школах. Также появилась информация, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом Пермский государственный институт культуры перешёл на дистанционное обучение до особого распоряжения ректора.