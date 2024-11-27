Вспышка новой заразы? В школах вводят карантин из-за пневмонии

«У меня две дочери школьного возраста. Около двух недель назад обе закашляли. У младшей поднялась температура. Через пару дней наш учитель сообщил, что в её классе карантин по внебольничной пневмонии. Педиатр, которого вызвали на дом, во время осмотра дочери сказал, что на лицо все симптомы микоплазменной пневмонии, которую сейчас регистрируют в Перми очень часто. Диагноз подтвердился. У старшей дочери выявили бронхит. Обеим девочкам назначили антибиотик. Что происходит в Перми? По школам гуляет новая зараза?» — говорит пермячка Наталья.