В магазины Омска поступила первая партия фиолетового хлеба

В Омске начали продавать фиолетовый хлеб. Он богат антоцианами, которые красят пшеницу в необычный цвет и наделяют ее свойствами ягод и фруктов. Оригинальный сорт злака, созданный учеными Омского ГАУ, включен в Госреестр отечественных селекционных достижений.