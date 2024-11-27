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В магазины Омска поступила первая партия фиолетового хлеба

В Омске начали продавать фиолетовый хлеб. Он богат антоцианами, которые красят пшеницу в необычный цвет и наделяют ее свойствами ягод и фруктов. Оригинальный сорт злака, созданный учеными Омского ГАУ, включен в Госреестр отечественных селекционных достижений.

Источник: Российская газета

Свойством ягод пшеницу ученые наделили неслучайно. Фрукты — это сезонные продукты, а булка хлеба у человека на столе каждый день.

«Обогащенные витаминами и минералами злаки защищают иммунную систему людей. И могут стать основой здорового питания», — поясняет профессор ОмГАУ Владимир Шаманин.

По словам хлебопеков, новый продукт — это полноценный цельнозерновой хлеб. При его производстве они используют технологию проращивания зерна, что добавляет продукту полезных свойств.

На омских прилавках он представлен в трех видах: булочки, батоны, нарезка. Цена — от 22 до 49 рублей.

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