В магазины Омска поступила первая партия фиолетового хлеба

Свойством ягод пшеницу ученые наделили неслучайно. Фрукты — это сезонные продукты, а булка хлеба у человека на столе каждый день.
«Обогащенные витаминами и минералами злаки защищают иммунную систему людей. И могут стать основой здорового питания», — поясняет профессор ОмГАУ Владимир Шаманин.
По словам хлебопеков, новый продукт — это полноценный цельнозерновой хлеб. При его производстве они используют технологию проращивания зерна, что добавляет продукту полезных свойств.
На омских прилавках он представлен в трех видах: булочки, батоны, нарезка. Цена — от 22 до 49 рублей.