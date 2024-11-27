В метро и на трамвайных остановках обновят более 100 указателей

«Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского. Чтобы как можно больше пассажиров строили по ней быстрые и удобные маршруты, мы обновим навигацию в метро и трамваях. Всего планируем изменить более 100 указателей различных форматов в метро и на остановках», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.