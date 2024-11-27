В Ростове бывшего управленца осудили по делу о мошенничестве на 5,6 млн рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о хищении 5,6 млн рублей, принадлежащих ОАО «ПКП “Ирис”. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, с сентября 2012 года по декабрь 2013 года подсудимый, пользуясь служебным положением, договорился с представителями другой компании и «при отсутствии реальной к тому необходимости» заключил фиктивные договоры.
В итоге управленца осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание утвердили в виде 3 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а потом мужчину освободили от заключения в связи с истечением сроков давности (п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ). Отметим, решение суда пока не вступило в силу.