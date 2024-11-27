В Ростове бывшего управленца осудили по делу о мошенничестве на 5,6 млн рублей

В итоге управленца осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание утвердили в виде 3 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а потом мужчину освободили от заключения в связи с истечением сроков давности (п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ). Отметим, решение суда пока не вступило в силу.