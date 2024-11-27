В Хабаровске капитально отремонтируют несколько школ

Среди них — школы № 87, № 39 (первый корпус) и № 26. Также обновят школу № 13, которая примет учеников после ремонта в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На ремонт школы выделено более 180 миллионов рублей. Основная часть работ уже выполнена, включая монтаж электрики и систем отопления, установку окон и устройство полов. Сейчас идут отделочные работы.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил правительство Хабаровского края и губернатора региона Дмитрия Демешина за содействие в реализации программы. Благодаря их усилиям городские власти могут входить в эту программу и осуществлять важные для системы образования проекты.
Школа № 13 не знала капитального ремонта на протяжении 86 лет. После обновления она приобретёт современный вид. Проект предусматривает замену мебели и оборудования, обновление учебного фонда и улучшение условий для питания школьников. Стиль ремонта заранее обговорили с учениками и родителями.
Летом дети смогут посещать пришкольный оздоровительный лагерь школы № 13. А уже 1 сентября ребята сядут за парты. Этого события ждут ученики, их родители и педагоги.