27 новых «буханок» отправили в районы НСО для борьбы с ландшафтными пожарами

В девять районов Новосибирской области отправили 27 новых автомобилей УАЗ с противопожарным оборудованием. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Техника была закуплена по госпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», в рамках которой на эти цели были выделены 43,6 млн рублей.
«Машины уже переданы в населённые пункты, на местах назначены ответственные за эксплуатацию техники», — рассказал замминистра ЖКХ и энергетики области — начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Степан Рахманов.
Машины, оснащённые ёмкостями для воды, установками высокого давления и противопожарными ранцами, отправлены в Барабинский, Венгеровский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский и Чулымский районы, которые, по статистике МЧС региона, наиболее подвержены риску возникновения ландшафтных пожаров.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что для инспекторов Минприроды Новосибирской области закупили 6 катеров.