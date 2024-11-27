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27 новых «буханок» отправили в районы НСО для борьбы с ландшафтными пожарами

На покупку техники была выделена субсидия в размере 43,6 млн рублей.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В девять районов Новосибирской области отправили 27 новых автомобилей УАЗ с противопожарным оборудованием. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Техника была закуплена по госпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», в рамках которой на эти цели были выделены 43,6 млн рублей.

«Машины уже переданы в населённые пункты, на местах назначены ответственные за эксплуатацию техники», — рассказал замминистра ЖКХ и энергетики области — начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Степан Рахманов.

Машины, оснащённые ёмкостями для воды, установками высокого давления и противопожарными ранцами, отправлены в Барабинский, Венгеровский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский и Чулымский районы, которые, по статистике МЧС региона, наиболее подвержены риску возникновения ландшафтных пожаров.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что для инспекторов Минприроды Новосибирской области закупили 6 катеров.