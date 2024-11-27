Минниханов опубликовал фото новых автобусов, переданных Челнам

«Городские маршруты Набережных Челнов пополнили 44 новых автобуса “НЕФАЗ”. Каждый из них вмещает более 100 пассажиров. У новых машин высокий уровень комфорта и надежности. Уверен, что автобусы сделают передвижение по городу более удобным и быстрым», — заметил Раис РТ.