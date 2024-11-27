В Чугуевском районе восстановлена работа линии электропередачи 35 кВ

Электроснабжение восстановлено в с. Ленино, Шумный, Заметное, Саратовка, Уборка, Павловка, Антоновка, Кокшаровка, Лесогорье, Самарка, Изюбриный Чугуевского района.
Бригады смонтировали провод через реку Павловка, который вчера был оборван сильными порывами ветра. Линия включена в работу без замечаний.
В настоящее время энергетики продолжают устранять повреждения на отдельных присоединениях 0,4 кВ в Чугуевском районе, отрабатывают поступающие заявки от жителей. Восстановить электроснабжение оставшихся потребителей планируется до конца текущего дня.
Также работы по подключению потребителей идут в Хасанском районе. В приморском филиале ДРСК продолжает действовать режим повышенной готовности.