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В Чугуевском районе восстановлена работа линии электропередачи 35 кВ

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстановили работу линии электропередачи 35 кВ Чугуевка — Уборка через реку Павловка.

Источник: АО ДРСК

Электроснабжение восстановлено в с. Ленино, Шумный, Заметное, Саратовка, Уборка, Павловка, Антоновка, Кокшаровка, Лесогорье, Самарка, Изюбриный Чугуевского района.

Бригады смонтировали провод через реку Павловка, который вчера был оборван сильными порывами ветра. Линия включена в работу без замечаний.

В настоящее время энергетики продолжают устранять повреждения на отдельных присоединениях 0,4 кВ в Чугуевском районе, отрабатывают поступающие заявки от жителей. Восстановить электроснабжение оставшихся потребителей планируется до конца текущего дня.

Также работы по подключению потребителей идут в Хасанском районе. В приморском филиале ДРСК продолжает действовать режим повышенной готовности.

ЖКХ