Челябинца, 14 лет державшего девушку в плену, отправили на принудительное лечение

Какое-то время Ческидов жил в Москве с женой, а затем вернулся к матери. С тех пор женщин в его компании не видели. На вопрос соседки о том, почему он снова не заведет отношения, мать отвечала, что не хочет, но несколько лет назад обмолвилась о девушке.