В Волгограде прощаются с комментатором Юрием Кушнарёвым

— С Юрой мы знакомы давно. Он хорошо знал еще плеяду ту плеяду футболистов, в которую я входил, — вспоминает сегодня легендарный нападающий «Ротора» Владимир Файзулин. — Мы с тех пор периодически встречались. Его профессиональный уровень позволял освещать все виды спорта. Не только футбол, но и гандбол, волейбол, борьбу он освещал. А какой был голос! Всякий раз, когда он освещал какой-то матч, я думал про себя: «Вот это голосище!». Радовал.