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Минчанин погиб под колесами поезда, когда шел по путям

Минчанин погиб под колесами поезда на остановочном пункте «Курасовщина».

Источник: Комсомольская правда

26 января в Минске под колесами поезда погиб мужчина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла вечером 26 ноября на остановочном пункте «Курасовщина».

Установлено, что 58-летний мужчина шел по железнодорожным путям. Когда он заметил, что приближается поезд, то попытался избежать столкновения, но не успел.

Обстоятельства и причины произошедшей трагедии еще предстоит установить в ходе проверки.

Прочитайте, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.

А еще что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.