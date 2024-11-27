Минчанин погиб под колесами поезда, когда шел по путям

26 января в Минске под колесами поезда погиб мужчина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла вечером 26 ноября на остановочном пункте «Курасовщина».
Установлено, что 58-летний мужчина шел по железнодорожным путям. Когда он заметил, что приближается поезд, то попытался избежать столкновения, но не успел.
Обстоятельства и причины произошедшей трагедии еще предстоит установить в ходе проверки.
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