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Омск включили в топ-7 «говорящих» мест от осенней хандры

Омск оказался в списке из семи «говорящих» локаций, которые, по версии сервиса «Яндекс Путешествия», могут помочь в борьбе с осенней хандрой.

Источник: РИА "Новости"

В частности, эксперты сервиса опирались на арт-объект «Заря не зря, и я не зря». Строчку из стихотворения поэта Аркадия Кутилова «Вершина декабря» разместили в природном парке «Птичья гавань».

«Раньше поклонники поэта из раза в раз писали строчку на заборе, но теперь стих увековечен в арт-объекте», — напоминают в сервисе.

Составители топа считают, что долгие прогулки по парку отлично подойдут, чтобы поднять дух, а яркая надпись в красно-желтых цветах станет местом для отличных фотосессий.

В топ-7 также вошли:

— Пермь с инсталляцией художника Бориса Матросова «Счастье не за горами»;

— Новосибирск и стенд с надписью «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!»;

— Нижний Новгород с инсталляцией «Увидеть и полюбить»;

— Казань с арт-объектом «Любовь/Мәхәббәт»;

— Архангельск с надписью «Счастье не за морями» на берегу Северной Двины;

— Челябинск с арт-объектом «Я дома» на набережной реки Миасс.

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