Омск включили в топ-7 «говорящих» мест от осенней хандры

В частности, эксперты сервиса опирались на арт-объект «Заря не зря, и я не зря». Строчку из стихотворения поэта Аркадия Кутилова «Вершина декабря» разместили в природном парке «Птичья гавань».
«Раньше поклонники поэта из раза в раз писали строчку на заборе, но теперь стих увековечен в арт-объекте», — напоминают в сервисе.
Составители топа считают, что долгие прогулки по парку отлично подойдут, чтобы поднять дух, а яркая надпись в красно-желтых цветах станет местом для отличных фотосессий.
В топ-7 также вошли:
— Пермь с инсталляцией художника Бориса Матросова «Счастье не за горами»;
— Новосибирск и стенд с надписью «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!»;
— Нижний Новгород с инсталляцией «Увидеть и полюбить»;
— Казань с арт-объектом «Любовь/Мәхәббәт»;
— Архангельск с надписью «Счастье не за морями» на берегу Северной Двины;
— Челябинск с арт-объектом «Я дома» на набережной реки Миасс.