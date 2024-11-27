Ретровывеску в форме мусоровоза зажгли в Новосибирске

В Новосибирске зажгли советскую вывеску в форме мусоровоза. Объект содержит 80 лампочек. Как сообщили в пресс-службе МУП «САХ», вывеска начала светиться спустя десятилетия.
Внутри фигурки полностью заменили электропроводку. Вывеску снабдили датчиком освещенности. Лампы накаливания заменили на современные светодиодные. Теперь весь мусоровоз потребляет электроэнергии не больше, чем чайник. Мощность вывески составляет 800 ватт, информируют в пресс-службе.
Далее специалисты собираются возобновить у вывески эффект крутящихся колёс с помощью мигающих лампочек. Также электрикам предстоит заменить дверцы из крашенного стекла, так как они неравномерно пропускают свет.