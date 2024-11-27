Ретровывеску в форме мусоровоза зажгли в Новосибирске

Внутри фигурки полностью заменили электропроводку. Вывеску снабдили датчиком освещенности. Лампы накаливания заменили на современные светодиодные. Теперь весь мусоровоз потребляет электроэнергии не больше, чем чайник. Мощность вывески составляет 800 ватт, информируют в пресс-службе.