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Милиция напомнила белорусским водителям о необходимости сезонной смены шин

ГАИ проводит в Беларуси акцию, которая напомнит о сезонной смене шин.

Источник: Комсомольская правда

С 27 ноября по 5 декабря ГАИ проводит в Беларуси профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение ДТП в зимних условиях и пропаганду использования зимних шин, сообщает МВД Беларуси.

Сообщается, что инспекторы проинформируют водителей о необходимости сезонной смены шин.

Напомним, что с 1 декабря водители обязаны заменить летнюю резину на всех колесах. В случае нарушения — штраф до 1 базовой величины (40 рублей), при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых (80−200 рублей).

Кроме того, милиция предупреждает, что зимой следует перестроиться на более спокойный и аккуратный стиль вождения.

В свою очередь и пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги.

Ранее мы писали, что свыше десяти камер будут ловить нарушителей ПДД на перекрестке в Минске.

Прочитайте, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.

А еще что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.