Милиция напомнила белорусским водителям о необходимости сезонной смены шин

С 27 ноября по 5 декабря ГАИ проводит в Беларуси профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение ДТП в зимних условиях и пропаганду использования зимних шин, сообщает МВД Беларуси.
Сообщается, что инспекторы проинформируют водителей о необходимости сезонной смены шин.
Напомним, что с 1 декабря водители обязаны заменить летнюю резину на всех колесах. В случае нарушения — штраф до 1 базовой величины (40 рублей), при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых (80−200 рублей).
Кроме того, милиция предупреждает, что зимой следует перестроиться на более спокойный и аккуратный стиль вождения.
В свою очередь и пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги.
Ранее мы писали, что свыше десяти камер будут ловить нарушителей ПДД на перекрестке в Минске.
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