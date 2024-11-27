В Иркутской области создадут ассоциацию гастроиндустрии

Ассоциация будет способствовать разработке единых стандартов качества и совместному продвижению проектов. Кроме того, обсуждается создание интерактивной гастрономической карты региона. В планах дальнейшее развитие гастрономического туризма и укрепление позиций Иркутской области на этом рынке.