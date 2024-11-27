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В Иркутской области создадут ассоциацию гастроиндустрии

В Иркутской области планируется создать региональную ассоциацию гастроиндустрии.

Источник: Соцсети

Инициатива поддержана представителями ресторанного бизнеса региона в рамках встречи с руководителем агентства по туризму, организованной в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ассоциация будет способствовать разработке единых стандартов качества и совместному продвижению проектов. Кроме того, обсуждается создание интерактивной гастрономической карты региона. В планах дальнейшее развитие гастрономического туризма и укрепление позиций Иркутской области на этом рынке.