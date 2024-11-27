Запатентован ускоряющий восстановление спинного мозга нейроимплантат

Для решения этой проблемы российские ученые разработали нейроимплантат из гибридных материалов на основе водорастворимого полимера, которые можно комбинировать с лекарственными веществами или клеточной терапией. В отличие от уже существующих аналогов, эта конструкция не содержит в себе токсичных веществ, при этом она хорошо набухает при контакте с водой и растворами лекарств, а также адаптирована к взаимодействиям с нейронами и соединительной тканью спинного мозга.