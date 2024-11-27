Запатентован ускоряющий восстановление спинного мозга нейроимплантат

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи разработали и запатентовали нейроимплантат из биоразлагаемого полимера и особых микроструктурированных волокон, который можно заполнить лекарственными препаратами, ускоряющими заживление спинного мозга после травм и повреждений. Об этом сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Конструкция состоит из двух подложек: решетчатой структуры и направленных субмикронных волокон. Первый слой предназначен для замещения соединительной ткани спинного мозга и для сцепления и разрастания клеток. Второй слой способствует направленному заживлению нервной ткани. Благодаря этому сочетанию имплантат надежно фиксируется и растворяется в организме», — пояснила лаборант-исследователь НИТУ МИСИС Элеонора Зеленова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Повреждение спинного мозга при ДТП или в результате других происшествий во многих случаях приводит к необратимой потере контроля над движением конечностей, развитию хронических болевых ощущений и к другим тяжелым последствиям. Многие из этих нарушений, как обнаружили ученые в последние годы, возникают не сразу после нанесения травмы, а в результате развития воспалительных процессов в последующие дни и недели. Они мешают восстановлению связей между нервами и усугубляют повреждения.
Для решения этой проблемы российские ученые разработали нейроимплантат из гибридных материалов на основе водорастворимого полимера, которые можно комбинировать с лекарственными веществами или клеточной терапией. В отличие от уже существующих аналогов, эта конструкция не содержит в себе токсичных веществ, при этом она хорошо набухает при контакте с водой и растворами лекарств, а также адаптирована к взаимодействиям с нейронами и соединительной тканью спинного мозга.
Для производства подобных структур, как отмечают исследователи, требуются дешевые и широко доступные реагенты, а также 3d-принтер, способный печатать волокна из поливинилового спирта. Проведенные учеными опыты на культурах клеток кровеносных сосудов и соединительной ткани показали, что нейроимплантаты не ускоряют их гибель и способствуют проникновению этих телец вглубь структуры этих конструкций.
Как надеются материаловеды, получение ими патента на данные конструкции привлечет внимание со стороны бизнеса и ускорит дальнейшие проверки эффективности нейроимплантатов и их внедрение в медицинскую практику. Как отметил директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов, разработчики системы открыты к сотрудничеству с возможными индустриальными партнерами.