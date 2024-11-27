В новый пермский зоопарк прибыли очередные звери-новоселы

Строительство нового пермского зоопарка приближается к завершению. Как сообщил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский, первых посетителей зоопарк сможет принять летом 2025 года.
А вот его обитатели постепенно переезжают в новые вольеры. Началось переселение еще в апреле прошлого года, когда в новый комплекс перевезли 300 животных из старого зоопарка. В их число вошли кролики, мелкие грызуны, домашние птицы и прочие обитатели контактного зоопарка.
В сентябре 2024 года в новый зоопарк, на «теплые квартиры», переехали новички — два больших рыжих кенгуру Рон и Джинни, у которых в ноябре родился малыш.
Недавно коллекция зоопарка пополнилась казуарами — это крупные нелетающие птицы — и борнейским орангутаном. Они тоже сейчас находятся на карантине в новом зоопарке.
На днях новые вольеры начали осваивать очередные переселенцы.
— В контактный зоопарк привезли пони, лошадей, карликовых овец и камерунских коз, а также волнистых попугайчиков, — рассказали в минкульте Пермского края. — У лошадей — просторные денники и манеж, а у карликовых овец и камерунских коз — вольеры с регулируемым температурным режимом. Также в новые пространства переехали альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. Новоселы успешно адаптировались, за ними наблюдают ветеринары.
Переезд стал возможен благодаря тому, что в середине сентября 2024 года были введены в эксплуатацию 11 ключевых объектов первой очереди пермского зоопарка, включая кормокухню, ветеринарный блок, вольеры для копытных, хищников и птиц.
— В декабре планируется ввести в эксплуатацию еще 28 объектов зоопарка, — рассказали «КП»-Пермь" в минстрое Пермского края.