В новый пермский зоопарк прибыли очередные звери-новоселы

— В контактный зоопарк привезли пони, лошадей, карликовых овец и камерунских коз, а также волнистых попугайчиков, — рассказали в минкульте Пермского края. — У лошадей — просторные денники и манеж, а у карликовых овец и камерунских коз — вольеры с регулируемым температурным режимом. Также в новые пространства переехали альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. Новоселы успешно адаптировались, за ними наблюдают ветеринары.