Самые необычные вакансии Петербурга: от «менеджера распила» до выгульщика собак

Среди них — «менеджер распила», ученик мастера бетонной мебели, зальный заведующий и выгульщик собак.
Менеджер распила нужен компании, занимающейся мебельными комплектующими (а не то, о чём вы подумали). От кандидата ждут опыт работы, навыки переговоров и поиск клиентов, предлагая зарплату от 50 000 рублей.
Для физически выносливых открыта вакансия ученика мастера бетонной мебели. Работа связана с производством форм и обработкой материала. Здесь придётся тягать веса́ до 50 кг. Зарплата — 60−100 тысяч рублей.
Интересен и пост зального заведующего, подразумевающий контроль выкладки товара и подчиненных. Доход — от 60 тысяч рублей. Работодатель, видимо, решил бороться с англицизмами на местах: был мерчандайзер — стал заведующий — отметили в SuperJob.
Любители животных могут заработать до 40 000 рублей как выгульщики собак. Работа включает присмотр за питомцами, ежедневные прогулки и отчетность перед владельцами.