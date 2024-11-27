Самые необычные вакансии Петербурга: от «менеджера распила» до выгульщика собак

Интересен и пост зального заведующего, подразумевающий контроль выкладки товара и подчиненных. Доход — от 60 тысяч рублей. Работодатель, видимо, решил бороться с англицизмами на местах: был мерчандайзер — стал заведующий — отметили в SuperJob.