На красноярской Взлетке завершается монтаж здания новой школы

В строящейся школе на Взлетке завершается монтаж здания. Как рассказали в администрации города, сдача учебного заведения планируется осенью 2025 года.
Строители отчитываются: «коробка» школы готова на 95%, а кровля — на 75%. Сейчас идет обустройство крыши из слоев утеплителя, керамзита, бетона и слоев гидроизоляции.
— Рабочие почти закончили остекление, осталось только вставить окна на четвертом этаже в двух корпусах, — добавили в мэрии.
В первом и пятом блоке здания уже запущено тепло, вокруг объекта специалисты ведут земляные работы — уже скоро начнется монтаж наружных сетей канализации.
Напомним, что школа, которую начали строить в 2023 году, рассчитана на 1100 мест. Обучаться в ней смогут 44 класса.