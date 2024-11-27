В Новосибирске началась подготовка к конкурсу снежной скульптуры

Городская дирекция творческих программ объявила тендер на подготовку снежных заготовок для Сибирского конкурса снежной скульптуры в парке «Сибирь-Арена» Новосибирска. Соответствующий документ был опубликован на портале госзакупок.
Известно, что бюджет проекта составляет 915,7 тысячи рублей. В перечень работ входят: поставка щитов и строительных козлов, сборка и разбор коробов, создание снежных блоков и уборка снега.
Снежные заготовки должны быть установлены с 10 по 27 декабря 2024 года.
Напомним, что мэр Новосибирска поручил подготовить парки к Новому году.