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В Новосибирске началась подготовка к конкурсу снежной скульптуры

Для конкурса снежной скульптуры в Новосибирске ищут подрядчика.

Источник: Сиб.фм

Городская дирекция творческих программ объявила тендер на подготовку снежных заготовок для Сибирского конкурса снежной скульптуры в парке «Сибирь-Арена» Новосибирска. Соответствующий документ был опубликован на портале госзакупок.

Известно, что бюджет проекта составляет 915,7 тысячи рублей. В перечень работ входят: поставка щитов и строительных козлов, сборка и разбор коробов, создание снежных блоков и уборка снега.

Снежные заготовки должны быть установлены с 10 по 27 декабря 2024 года.

Напомним, что мэр Новосибирска поручил подготовить парки к Новому году.

искусство