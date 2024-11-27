В Краснодаре утвердили план новогодних мероприятий (6+) 2024−2025 года. Особое внимание уделят многодетным семьям и детям участников СВО, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию краевого центра.
На совещании под руководством главы Краснодара Евгения Наумова отметили, что масштабных мероприятий не планируется. Однако в городе создадут все условия, чтобы горожане ощутили атмосферу праздника. В первую очередь новогодние елки с сюрпризами и сладостями организуют для ребят из многодетных семей и детей участников спецоперации.
Председатель городской Думы Вера Галушко сообщила о подготовке 500 подарков для военнослужащих в военном госпитале. Администрация примет участие в акции «Елка желаний» (6+).
Город украсят к Новому году. В краевой столице оформят общественный транспорт, витрины магазинов и рестораны. Департамент архитектуры подготовил рекомендации для бизнеса.
С 20 декабря по 12 января на Пушкинской площади пройдет традиционная Рождественская ярмарка (6+) (с продажей сувениров, игрушек и продуктов). Для обеспечения безопасности в новогодние праздники усилят работу полиции.
На текущий момент идет установка второй елки на площади перед зданием ЗСК. Первая зимняя красавийца появилась в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края.
Евгений Наумов поручил также обеспечить санитарную чистоту города в праздничные дни.