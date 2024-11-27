В Краснодаре утвердили план новогодних мероприятий

На совещании под руководством главы Краснодара Евгения Наумова отметили, что масштабных мероприятий не планируется. Однако в городе создадут все условия, чтобы горожане ощутили атмосферу праздника. В первую очередь новогодние елки с сюрпризами и сладостями организуют для ребят из многодетных семей и детей участников спецоперации.