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В Краснодаре утвердили план новогодних мероприятий

Администрация примет участие в акции «Елка желаний».

Источник: соцсети

В Краснодаре утвердили план новогодних мероприятий (6+) 2024−2025 года. Особое внимание уделят многодетным семьям и детям участников СВО, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию краевого центра.

На совещании под руководством главы Краснодара Евгения Наумова отметили, что масштабных мероприятий не планируется. Однако в городе создадут все условия, чтобы горожане ощутили атмосферу праздника. В первую очередь новогодние елки с сюрпризами и сладостями организуют для ребят из многодетных семей и детей участников спецоперации.

Председатель городской Думы Вера Галушко сообщила о подготовке 500 подарков для военнослужащих в военном госпитале. Администрация примет участие в акции «Елка желаний» (6+).

Город украсят к Новому году. В краевой столице оформят общественный транспорт, витрины магазинов и рестораны. Департамент архитектуры подготовил рекомендации для бизнеса.

С 20 декабря по 12 января на Пушкинской площади пройдет традиционная Рождественская ярмарка (6+) (с продажей сувениров, игрушек и продуктов). Для обеспечения безопасности в новогодние праздники усилят работу полиции.

На текущий момент идет установка второй елки на площади перед зданием ЗСК. Первая зимняя красавийца появилась в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края.

Евгений Наумов поручил также обеспечить санитарную чистоту города в праздничные дни.