Разработчик «Смуты» назвал число скачиваний игры и учебных приложений на ее основе

«Миллион скачиваний — это одно из основных условий при предоставлении государственного финансирования для разработки “Смуты”. Сегодня мы перешагнули эту отметку и выполнили непростую, но важную задачу», — приводит слова гендиректора компании «Сайберия нова» Алексея Копцева ТАСС.
Как в свою очередь подчеркнул заместитель генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков, очень значимое количество скачиваний привлекли обучающие модули, которые дали игрокам возможность оценить архитектуру древнерусских городов, узнать быт и обычаи той эпохи.
«Кроме того, в начале ноября миллионы людей в разных городах увидели Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского из игры на медиафасадах в честь Дня народного единства. Резюмируя, такой кросс-медийный подход позволил проекту выйти из ниши геймеров и заинтересовать гораздо большую аудиторию историей Смутного времени», — добавил он.
«Смута» представляет собой российскую экшен-RPG, погружающую игроков в атмосферу 1612 года.
Игра была выпущена 4 апреля текущего года на платформе VK Play и разработана при поддержке Института развития интернета.
Обновленную версию «Смуты» представили 4 ноября. В результате комплексной оптимизации повысилась производительность, улучшилась графика, добавились новые квесты и обновились элементы боевой системы.
На данный момент разработчики «Смуты» рассматривают возможность расширения серии образовательных приложений и продолжения сюжетной линии самой игры.
Студия «Сайберия нова» была основана в 2015 году в Новосибирске. Первые несколько лет команда специализировалась на производстве сложных игровых прототипов и на графическом аутсорсе для крупных международных компаний.
Ранее, 11 ноября, сообщалось, что компания — разработчик компьютерных игр «Сайберия нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» более чем в 1,5 тыс. компьютерных клубов России. Такой шаг позволит охватить большее число людей, которые смогут лучше узнать историю благодаря проекту.