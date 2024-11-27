Депутаты Приморья предложили отмечать в крае День многодетной семьи

В Приморье может появиться новый праздник. Местные депутаты предложили создать в крае День многодетной семьи. Как и многие другие дни чествования, этот планируют сделать «плавающим» и отмечать в третье воскресенье сентября. Этот законопроект был принят в первом чтении на заседании Законодательного собрания края 27 ноября, сообщила пресс-служба ЗАКС.
Инициаторами проекта стали депутаты Игорь Чемерис и Сергей Слепченко. Они считают, что введение этого дня в календарь праздничных мероприятий поможет укрепить институт семьи, сохранить традиционные семейные ценности, а также поддержать идею многодетности. Такой праздник, по мнению авторов законопроекта, станет важным шагом в утверждении нравственных и духовных ориентиров в обществе.
Чемерис отметил, что важно отдельно чествовать многодетные семьи, и выразил радость по поводу поддержки этого предложения со стороны губернатора Приморья. Он добавил, что сохранение семейных традиций и ценностей — одна из приоритетных задач властей.
На уровне Российской Федерации День многодетной семьи пока не является официальным праздником, однако в некоторых регионах эта инициатива уже реализована. Например, такой праздник есть в Тюменской, Курской, Белгородской областях и Еврейской автономной области.