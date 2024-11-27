Депутаты Приморья предложили отмечать в крае День многодетной семьи

В Приморье может появиться новый праздник. Местные депутаты предложили создать в крае День многодетной семьи. Как и многие другие дни чествования, этот планируют сделать «плавающим» и отмечать в третье воскресенье сентября. Этот законопроект был принят в первом чтении на заседании Законодательного собрания края 27 ноября, сообщила пресс-служба ЗАКС.