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Алтайские шаманы требуют захоронить мумию принцессы Укока, чтобы прекратить мировые катаклизмы

Алтайские шаманы выступили с требованием срочно захоронить мумию принцессы Укока, найденную в 1993 году, утверждая, что её неспокойная душа может привести к катастрофическим событиям в 2025 году, сообщает El.kz со ссылкой на SHOT.

Источник: EL.kz

Останки принцессы, датируемые VI—III вв.еками до нашей эры, были обнаружены на плато Укок группой археологов. Захоронение представляло собой ледяной куб внутри древнего кургана. Мумия девушки возрастом 28−30 лет лежала в позе спящего ребёнка, её кожа сохранила уникальные татуировки. Учёные установили, что принцесса умерла от рака молочной железы.

Сразу после раскопок местные жители начали связывать странные события с «местью» мумии. На плато произошло землетрясение, а при транспортировке вертолёт с останками аварийно приземлился в лесу из-за отказа двигателя. С тех пор многие природные катаклизмы на Алтае связывают с нарушением покоя принцессы.

Потомственный шаман Вячеслав Челтуев утверждает, что душа девушки являлась ему во сне, говорила на старокитайском языке и просила вернуть её на место погребения. «Она кричала слово “грязь” и указывала на плато,» — рассказал он.

Вопрос о захоронении мумии обсуждается давно. Местные общественники обращались в суд с требованием вернуть останки на плато, но власти решили оставить мумию в Национальном алтайском музее, где её выставляют в определённые дни.

Шаманы настаивают, что обряд захоронения должен пройти как можно скорее, чтобы усмирить дух принцессы. «Это сложная душа, понадобится участие нескольких шаманов,» — подчеркнул Вячеслав Челтуев.