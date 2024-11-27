Алтайские шаманы требуют захоронить мумию принцессы Укока, чтобы прекратить мировые катаклизмы

Останки принцессы, датируемые
Сразу после раскопок местные жители начали связывать странные события с «местью» мумии. На плато произошло землетрясение, а при транспортировке вертолёт с останками аварийно приземлился в лесу из-за отказа двигателя. С тех пор многие природные катаклизмы на Алтае связывают с нарушением покоя принцессы.
Потомственный шаман Вячеслав Челтуев утверждает, что душа девушки являлась ему во сне, говорила на старокитайском языке и просила вернуть её на место погребения. «Она кричала слово “грязь” и указывала на плато,» — рассказал он.
Вопрос о захоронении мумии обсуждается давно. Местные общественники обращались в суд с требованием вернуть останки на плато, но власти решили оставить мумию в Национальном алтайском музее, где её выставляют в определённые дни.
Шаманы настаивают, что обряд захоронения должен пройти как можно скорее, чтобы усмирить дух принцессы. «Это сложная душа, понадобится участие нескольких шаманов,» — подчеркнул Вячеслав Челтуев.