Алтайские шаманы требуют захоронить мумию принцессы Укока, чтобы прекратить мировые катаклизмы

Сразу после раскопок местные жители начали связывать странные события с «местью» мумии. На плато произошло землетрясение, а при транспортировке вертолёт с останками аварийно приземлился в лесу из-за отказа двигателя. С тех пор многие природные катаклизмы на Алтае связывают с нарушением покоя принцессы.