РФ и Иран будут вместе развивать алгоритмы ИИ для роботов

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова и Иранский университет науки и техники (IUST) будут вместе развивать современные алгоритмы управления для роботизированных систем. Сотрудничество ученых станет частью соглашения, заключенного вузами, сказал ТАСС на полях IV Конгресса молодых ученых ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ МГУ Антон Рогачев.
«МГУ разрабатывает широкий спектр роботизированных систем, которые позволяют тестировать и совершенствовать различные подходы к их управлению. Иранские коллеги в рамках заключенного вузами соглашения о взаимодействии планируют отрабатывать на наших платформах алгоритмы искусственного интеллекта, предназначенные для оптимизации управления роботизированными системами», — сказал Рогачев.
Ученый уточнил, что иранские исследователи, в частности, намерены испытывать новые алгоритмы управления для балансирующего двухколесного робота и шагающего робота «Морс», разработанных специалистами МГУ. В будущем эти платформы могут стать основой для создания роботов-супервайзеров, официантов или роботов, осуществляющих мониторинг шахт, производственных помещений, строительных площадок и электростанций.
«Мы уже начали взаимодействовать с коллегами из Иранского университета науки и техники. Будем обмениваться данными на каждом из этапов совместной работы», — заключил он.
Чемпионат по космической робототехнике.
Рогачев также напомнил о том, что в этом году НИИ механики МГУ и проект «Братья Вольт» при поддержке госкорпорации «Роскосмос» организовали первый международный чемпионат по космической робототехнике «Кубок роверов». Состязание для школьников и студентов призвано популяризировать исследования, посвященные созданию новых аппаратов для космоса.
«Мы разработали траекторию для школьников и студентов, позволяющую выбрать подходящую лигу для разных уровней подготовки команд. Участники могут придумать и реализовать свой научный проект. Обязательно пригласим наших коллег к участию в проекте, чтобы школьники и студенты Ирана тоже смогли испытать свои силы», — добавил он.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.