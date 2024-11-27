Туман, снег и морозы придут в Новосибирскую область в конце ноября

В Новосибирскую область в конце ноября придут морозы до −21 градуса, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. В четверг, 28 ноября, ночью будет −16, −21 градусов, местами обещают изморозь, туманы и гололедицу на дорогах. Днем же будет ясно, без осадков, столбики термометров покажут −4, −9. Ветер южный с порывами до 7 м/с.