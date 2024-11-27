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Туман, снег и морозы придут в Новосибирскую область в конце ноября

Синоптики рассказали, какой погодой завершится последний осенний месяц.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирскую область в конце ноября придут морозы до −21 градуса, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. В четверг, 28 ноября, ночью будет −16, −21 градусов, местами обещают изморозь, туманы и гололедицу на дорогах. Днем же будет ясно, без осадков, столбики термометров покажут −4, −9. Ветер южный с порывами до 7 м/с.

В ночь на пятницу, 29 ноября, синоптики предсказывают −16, −21 градусов без осадков. В дневное время температура воздуха поднимется до −3, −8, по западу региона также будет идти небольшой снег. Ветер юго-восточный с порывами до 7 м/с.

И в последний день месяца, 30 ноября, ночная температура опустится до −13 градусов, днем столбики термометров покажут −4, −9. Ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер с порывами до 7 м/с. Ранее в Новосибирске продлили режим «черного неба».