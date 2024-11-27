Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черновик письма Джона Леннона Эрику Клэптону выставлен на аукцион

Черновой вариант восьмистраничного письма, которое Джон Леннон написал Эрику Клэптону в 1971 году, уйдет с молотка на аукционе International Autograph Auctions Europe SL 5 декабря. Ожидается, что реликвия будет продана за 100−150 тысяч евро.
Источник: Звук

Черновой вариант восьмистраничного письма, которое Джон Леннон написал Эрику Клэптону в 1971 году, уйдет с молотка на аукционе International Autograph Auctions Europe SL 5 декабря. Ожидается, что реликвия будет продана за 100−150 тысяч евро.

В рукописи экс-битл предлагает Клэптону вместе создать группу, сообщает Lakes Media Network. Остальными ее участниками должны были стать Клаус Форман, Джим Кельтнер, Ники Хопкинс и Фил Спектор. «Я надеюсь выявить в нас величие, которое, я знаю, произойдет, если/когда мы соберемся вместе», — пишет Леннон в черновике.

Известно, что адресат отклонил предложение. При этом в 1969-м Джон и Эрик уже играли вместе в коллективе Plastic Ono Band.

Ранее в воронежском ЖК появился памятник Леннону.