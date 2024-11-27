Черновик письма Джона Леннона Эрику Клэптону выставлен на аукцион

В рукописи экс-битл предлагает Клэптону вместе создать группу, сообщает Lakes Media Network. Остальными ее участниками должны были стать Клаус Форман, Джим Кельтнер, Ники Хопкинс и Фил Спектор. «Я надеюсь выявить в нас величие, которое, я знаю, произойдет, если/когда мы соберемся вместе», — пишет Леннон в черновике.