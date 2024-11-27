В Волгограде простились с голосом «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым

27 ноября в Волгограде в ритуальном комплексе на улице Землячки было много людей с синими шарфиками. Здесь прощались с диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым. С 2018 года он объявлял составы на каждом домашнем матче «Ротора», поэтому на прощание с ним пришло и руководство футбольного клуба, и многие из преданных болельщиков. Как сообщает собственный корреспондент «КП», на прощание пришли также представители клубов «Каустик» и «Динамо», спортивных федераций, спорткомитета, коллеги и друзья Юрия Кушнарева. Сердце диктора и журналиста перестало биться позавчера, во время тренировки в спортзале.