В Волгограде простились с голосом «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым

27 ноября в Волгограде в ритуальном комплексе на улице Землячки было много людей с синими шарфиками. Здесь прощались с диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым. С 2018 года он объявлял составы на каждом домашнем матче «Ротора», поэтому на прощание с ним пришло и руководство футбольного клуба, и многие из преданных болельщиков. Как сообщает собственный корреспондент «КП», на прощание пришли также представители клубов «Каустик» и «Динамо», спортивных федераций, спорткомитета, коллеги и друзья Юрия Кушнарева. Сердце диктора и журналиста перестало биться позавчера, во время тренировки в спортзале.
У болельщиков «Ротора», которые не смогли прийти на прощание, будет еще одна возможность почтить память Юрия Кушнарева. Как сообщили в футбольном клубе «Ротор», на ближайшем домашнем матче 1 декабря на стилобате стадиона между секторами А и В, под дикторской рубкой, будут стоять два стола с фотографией Юрия Кушнарева. Здесь зрители матча «Ротор» — «Шинник» смогут оставить цветы, свечи. Кто будет работать из дикторской на этом матче, пока неизвестно.
— Очень сложно себе представить, что будет звучать какой-то другой голос, — говорят фанаты.