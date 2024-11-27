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Машины Lada Granta передали пострадавшим на производстве в Ростовской области

Новые машины вручили 23 специалистам, пострадавшим на производстве в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ключи от машин Lada Granta вручили 23 специалистам, пострадавшим на производстве. Об этом рассказали в донском отделении Социального фонда России.

Транспорт передали жителям города Гуково, Шахт, Ростова-на-Дону, Донецка, Каменского и Песчанокопского районов. Новые легковушки имеют автоматическую коробку передач и адаптированы под потребности получателей.

— Машины помогут людям вернуться к работе. Также можно будет путешествовать, ездить в магазин, на рыбалку и к врачу, — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Как выяснилось, автомобили Lada Granta выдали на 7 лет. В течение этого срока водителям будут частично компенсировать затраты на топливо и техническое обслуживание. Потом при наличии заключения медкомиссии человек снова сможет претендовать на автомобиль, при этом ранее полученная машина останется у него в собственности.

Всего с начала 2024 года сотрудники СФР передали автомобили 52 жителям Дона.