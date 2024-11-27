Машины Lada Granta передали пострадавшим на производстве в Ростовской области

В Ростовской области ключи от машин Lada Granta вручили 23 специалистам, пострадавшим на производстве. Об этом рассказали в донском отделении Социального фонда России.
Транспорт передали жителям города Гуково, Шахт, Ростова-на-Дону, Донецка, Каменского и Песчанокопского районов. Новые легковушки имеют автоматическую коробку передач и адаптированы под потребности получателей.
— Машины помогут людям вернуться к работе. Также можно будет путешествовать, ездить в магазин, на рыбалку и к врачу, — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Как выяснилось, автомобили Lada Granta выдали на 7 лет. В течение этого срока водителям будут частично компенсировать затраты на топливо и техническое обслуживание. Потом при наличии заключения медкомиссии человек снова сможет претендовать на автомобиль, при этом ранее полученная машина останется у него в собственности.
Всего с начала 2024 года сотрудники СФР передали автомобили 52 жителям Дона.