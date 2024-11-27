Машины Lada Granta передали пострадавшим на производстве в Ростовской области

Как выяснилось, автомобили Lada Granta выдали на 7 лет. В течение этого срока водителям будут частично компенсировать затраты на топливо и техническое обслуживание. Потом при наличии заключения медкомиссии человек снова сможет претендовать на автомобиль, при этом ранее полученная машина останется у него в собственности.