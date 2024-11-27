Созданы модифицированные катализаторы для переработки биомассы

НОВОСИБИРСК, 27 ноября./ТАСС/. Ученые в Новосибирске усовершенствовали раствор Mo-V-P (молибдованадофосфорной) гетерополикислоты, который продемонстрировал улучшенные окислительные свойства. Это позволит в том числе упростить переработку биомассы и в перспективе более активно применять ее вместо исчерпаемых ресурсов, таких как нефть и газ, рассказала ТАСС научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова Юлия Родикова.
«В результате многолетней работы в нашем институте был найден способ влиять на брутто-состав раствора Мо-V-P гетерополисоединений, то есть изменять общее соотношение элементов, образующих этот раствор, при этом без затрагивания строения самого аниона. Такие работы велись именно в нашем подразделении, аналогов таких работ нет. Это позволило нам улучшить свойства раствора, целостной каталистической системы, обеспечить рост окислительной емкости, термостабильности. При этом все исходные свойства самого аниона сохранились», — сказала она.
Результатом исследований специалистов — над улучшением свойств раствора вместе с Родиковой работает также сотрудник института Елена Жижина — стало получение высокоактивных модифицированных растворов, которые доказали свою эффективность в процессах обезвреживания высокотоксичных СО-содержащих выбросов производственных предприятий, получения востребованных в лакокрасочной промышленности 2-кетонов, синтеза 2,5-диформилфурана из биомассы, который используется, например, при создании полимерных и композиционных материалов. По словам Родиковой, исследование показало возможность эффективного получения 2,5-диформилфурана из целлюлозы в однореакторном процессе, что позволит использовать отходы деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственные отходы в качестве сырья. Это один из возможных путей к углеродной нейтральности и применению биомассы в качестве топлива вместо исчерпаемых ресурсов.
«Если мы покажем, что можно брать целлюлозу в качестве источника сырья, востребованность реакции значительно расширится. Можно будет реализовать процессы на предприятиях с такими отходами. Фирма, которая заинтересована в получении практически важных веществ, сможет применять эти отходы для получения востребованных продуктов», — пояснила собеседница агентства.
Исследователи уже получили патент на метод окисления линейных альфа-олефинов в 2-кетоны, планируют в ближайшее время получить патент на процесс синтеза 2,5-диформилфурана. В дальнейшем специалисты намерены протестировать модифицированный раствор на предприятиях.