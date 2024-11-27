Созданы модифицированные катализаторы для переработки биомассы

«В результате многолетней работы в нашем институте был найден способ влиять на брутто-состав раствора Мо-V-P гетерополисоединений, то есть изменять общее соотношение элементов, образующих этот раствор, при этом без затрагивания строения самого аниона. Такие работы велись именно в нашем подразделении, аналогов таких работ нет. Это позволило нам улучшить свойства раствора, целостной каталистической системы, обеспечить рост окислительной емкости, термостабильности. При этом все исходные свойства самого аниона сохранились», — сказала она.