Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский «Молот» распрощался с нападающим Олегом Ломако

Спортсмен пополнил состав пермской команды перед стартом сезона 2024/2025.

Источник: БЕЛТА

Пермский хоккейный клуб «Молот» расстался с нападающим Олегом Ломако. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного клуба.

«По обоюдному согласию сторон ХК “Молот” расторг контракт с нападающим Олегом Ломако. Спортсмен пополнил состав нашей команды перед стартом сезона 2024/2025. За “Молот” 31-летний форвард провел 24 матча», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Комсомолка» писала, что пермскому «Молоту» удалось одолеть соперника в крайней домашней игре ноября. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу пермяков.

здоровье