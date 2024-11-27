Пермский «Молот» распрощался с нападающим Олегом Ломако

Пермский хоккейный клуб «Молот» расстался с нападающим Олегом Ломако. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного клуба.
«По обоюдному согласию сторон ХК “Молот” расторг контракт с нападающим Олегом Ломако. Спортсмен пополнил состав нашей команды перед стартом сезона 2024/2025. За “Молот” 31-летний форвард провел 24 матча», — написано в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее «Комсомолка» писала, что пермскому «Молоту» удалось одолеть соперника в крайней домашней игре ноября. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу пермяков.