Сергей Шелест рассказал о том, что даст Омску звание культурной столицы

Омск борется за статус «Культурной столицы России-2026». Мэр Сергей Шелест рассказал в своём Telegram-канале, что даст городу это звание.
Если Омск станет «Культурной столицей-2026», то в городе будут проводиться выставки и фестивали всероссийского и международного уровней. Будет проведён ремонт и реконструкция культурных объектов, в том числе имеющих историческое значение для города. Появятся новые общественные пространства.
Также присвоение звания привлечёт в Омск туристов, укрепит позитивный образ города. Омичи смогут показать всему миру, как богата талантами их малая родина.
Проголосовать за Омск в конкурсе на звание «Культурная столица России-2026» можно по следующей ссылке (нужна авторизация на «Госуслугах»).
Напомним, что финал конкурса состоится в середине декабря в Москве. Помимо Омска на это звание претендуют ещё семь городов. Ранее мы также писали о том, что министр культуры России Ольга Любимова поддержала Омск в намерении участвовать в борьбе за статус «Культурной столицы — 2026». Она сказала об этом на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко, которая прошла в Москве на прошлой неделе.