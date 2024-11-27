Сергей Шелест рассказал о том, что даст Омску звание культурной столицы

Напомним, что финал конкурса состоится в середине декабря в Москве. Помимо Омска на это звание претендуют ещё семь городов. Ранее мы также писали о том, что министр культуры России Ольга Любимова поддержала Омск в намерении участвовать в борьбе за статус «Культурной столицы — 2026». Она сказала об этом на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко, которая прошла в Москве на прошлой неделе.