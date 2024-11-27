Полиция разрешила бомжу жить в петербургской парадной

Когда наряд прибыл на место, то бомжа уже там не было. После этого сотрудник полиции связался с женщиной и сказал, что бомж имеет право жить в подъезде, выгонять его оттуда не надо.
Разъясняется такое следующим образом: гражданин РФ имеет право находится в любом месте страны. Также сотрудники полиции проверяют человека на предмет административных и уголовных преступлений. Оснований выгонять мужчину из общественных мест нет. Кроме того, если бы правоохранительные органы выполнили это требование заявителя, то они бы превысили должностные полномочия.