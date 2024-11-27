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Полиция разрешила бомжу жить в петербургской парадной

Петербурженка позвонила в полицию с просьбой убрать постороннего мужчину из ее парадной. Об этом сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Когда наряд прибыл на место, то бомжа уже там не было. После этого сотрудник полиции связался с женщиной и сказал, что бомж имеет право жить в подъезде, выгонять его оттуда не надо.

Разъясняется такое следующим образом: гражданин РФ имеет право находится в любом месте страны. Также сотрудники полиции проверяют человека на предмет административных и уголовных преступлений. Оснований выгонять мужчину из общественных мест нет. Кроме того, если бы правоохранительные органы выполнили это требование заявителя, то они бы превысили должностные полномочия.